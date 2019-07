Detidos por furto da Praia

Detenção de dois jovens de 18 e 19 anos foi anunciada hoje pela Polícia Judiciária. Um dos detidos fica a aguardar julgamento em prisão preventiva e o outro fica com Termo de Identidade e Residência.

A PJ anunciou a detenção de dois homens, um com 18 e outro com 19 anos, por serem suspeitos da autoria de um assalto a um bar no bairro de Achadinha, Praia.

Segundo a PJ os "indivíduos em causa são acusados de, munidos de uma arma artesanal denominado “boca bedjo” e arma branca denominada de “oitenta”, e juntamente com um outro indivíduo (este já detido e em prisão preventiva), terem assaltado um bar em Achadinha, no passado dia 14 de Abril" onde se apoderaram "de uma caixa contendo no seu interior dois telemóveis, dois fios e três anéis, todos em prata, pen drive, cartões de memória e uma quantia em dinheiro no valor de 6600 $00 (seis mil e seiscentos escudos)".

Os detidos foram presentes, esta terça-feira, 09, às autoridades judiciárias, "para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coacção pessoal, tendo sido aplicado Prisão Preventiva a um dos detidos e TIR ao outro".