PJ detém 13 suspeitos de roubo em Mindelo

Treze indivíduos do sexo masculino, com idades com compreendidas entre os 19 e os 31 anos, foram detidos entre os dias 1 e 3 de Fevereiro. São suspeitos de roubo em residências e na via pública, ocorridos nas localidades de Monte Sossego e Ribeira de Julião, entre Outubro de 2017 e Agosto de 2020.

Todos os detidos pela Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo, Brigada de Combate ao Banditismo, são residentes em Monte Sossego. A detenção ocorreu fora do flagrante delito e foi executada em cumprimento de mandados do Ministério Público. Os roubos em residência e na via pública, terão ocorrido, como referido, nas localidades de Monte Sossego e Ribeira de Julião, entre Outubro de 2017 e Agosto de 2020. De acordo com a nota de imprensa que dá conta da detenção, os detidos foram presentes, no tempo legal, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos. Foram também aplicadas as medidas de coacção pessoal, sendo que quatro dos detidos ficaram em Prisão Preventiva, e os restante nove, sujeitos a Apresentação Periódica.

