Cerca de 26 toneladas de Cannabis incineradas no interior de Santiago

A Polícia Judiciária incinerou, de 30 de Outubro a 17 de Novembro, cerca de 26 toneladas de Cannabis no interior da ilha de Santiago, durante a Operação Verde 2020. Hoje, foram incinerados cerca de 3500 quilos.

Através de uma nota de imprensa, a força policial informa que a operação ocorreu em quatro momentos, designadamente a 30 de Outubro e 3, 13 e 17 de Novembro, tendo culminado na destruição de, aproximadamente, 26 toneladas de Cannabis, no interior da ilha de Santiago, a “maior operação de sempre” da PJ.

Ainda segundo a mesma fonte, a Secção Central de Investigação de Tráfico de Estupefacientes (SCITE), no âmbito do plano de prevenção e combate ao tráfico interno de estupefacientes, procedeu, hoje , ao desmantelamento de várias plantações de Cannabis, em diversas localidades do interior da ilha de Santiago.

A operação, que contou com o apoio das Forças Armadas, resultou na destruição, nos locais, por meio de incineração de, aproximadamente, 3500 quilogramas de Cannabis, por ordem do Ministério Público.

Nesta operação participou um contingente de 105 efectivos, entre elementos da Polícia Judiciária e das Forças Armadas.