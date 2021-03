PJ destrói 256 kg de cannabis

Plantação de cannabis foi destruída em São Salvador do Mundo na terça-feira.

Segundo o comunicado da Polícia Judiciária foram "desmanteladas várias plantações de Cannabis, na zona de Picos, em São Salvador do Mundo" e, no seguimento, foram incinerados 256 kg daquele estupefaciente.

A operação foi realizada em conjunto com a Polícia Nacional e o Ministério Público, "desencadeada na sequência de uma informação da PN, segundo a qual foram avistadas várias parcelas de terreno agrícola com as plantações".

No comunicado a PJ não dá conta de qualquer detenção na sequência desta operação.