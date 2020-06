PN detém indivíduos por posse de arma e cannabis na Praia

A Polícia Nacional (PN), através da Esquadra de Investigação e Combate à Criminalidade do Comando Regional de Santiago Sul e Maio, deteve no dia 12 de Junho, quatro indivíduos por posse ilegal de armas de fogo e um por posse de cannabis, anunciou hoje a PN.

Em comunicado emitido esta terça-feira, a força policial refere que um dos indivíduos foi detido logo após ter cometido roubo na pessoa com recurso a uma arma de fogo, de fabrico artesanal, denominado boca bedjo, para munições de 9 mm.

“A arma usada no crime foi prontamente apreendida, bem como parte dos pertences da vítima”, lê-se.

De acordo com a mesma fonte, o suspeito foi identificado como sendo mais um dos integrantes do grupo de “delinquentes” do bairro de Marrocos, envolvidos em assaltos à mão armada e brigas de grupos.

“O mesmo já tinha sido apresentado, várias vezes, à autoridade judicial, por assalto e posse de armas de fogo”, garante.

Segundo a Polícia Nacional, outras duas detenções ocorreram na zona de Castelão, sendo um dos detidos também muito conhecido da polícia e pertencente a um dos grupos rivais daquela zona que tem, neste momento, praticamente todos os principais cabecilhas em prisão preventiva.

No mesmo dia, através da Unidade de Piquete, a PN deteve dois indivíduos, sendo um na localidade de Achadinha na posse de 43 embrulhos de cannabis, e outro, na sequência de uma ameaça em Lém Ferreira, por posse de uma arma de fogo de fabrico artesanal.

Presentes ao tribunal, os dois detidos de Castelão ficaram sob termo de Identidade e Residência. Ao indivíduo da zona de Marrocos foi aplicado prisão preventiva.

Os detidos em Achadinha e Lém Ferreira ficaram sob termo de identidade e residência.

Ainda na cidade da Praia, a Polícia Nacional anuncia a detenção de um indivíduo, no dia 11 de Junho, imediatamente após ter baleado um outro com tiro de uma pistola de calibre 6,35mm. De acordo com um comunicado, a detenção aconteceu na localidade de Moinhos.

“O indivíduo, conhecido da polícia e que se envolvia em assaltos, foi ainda encontrado, ao intentar uma fuga, na posse da referida arma”, refere.

Presente ao Ministério Público foi-lhe aplicada a prisão preventiva como medida de coacção.

A PN informa que a vítima, um indivíduo com problema de fala devido á mudez, foi submetida a uma intervenção cirúrgica, e apesar de estável, encontra-se ainda internado no Hospital Agostinho Neto.