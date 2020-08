​PN detém ex-presidiário por tentativa de roubo e tentativa de homicídio na Praia

A Polícia Nacional (PN) deteve, na madrugada desta segunda-feira, na cidade da Praia, um indivíduo “perigoso” e ex-presidiário por tentativa de roubo, posse de arma e tentativa de homicídio contra um cidadão e contra um agente da polícia, anunciou hoje a força policial.

Em comunicado, o Comando Regional de Santiago Sul e Maio explica que o sujeito foi denunciado enquanto tentava roubar um estabelecimento comercial em Ponta d’Água. Segundo a mesma fonte, com o apoio do sistema de videovigilância do Centro de Comando da PN, foi possível o posicionamento da Equipa Operacional da Esquadra de Piquete no terreno, que encurralou o suspeito.

“Na tentativa de fuga [o indivíduo] tentou alvejar a tiro o proprietário do estabelecimento e um agente da polícia. Este, numa resposta legítima, acertou-lhe com dois tiros nas partes inferiores”, lê-se na nota.

O indivíduo foi detido de seguida e transportado ao Hospital Agostinho Neto (HAN) para receber assistência médica, “estando fora de perigo”.

De acordo com a Polícia Nacional, no momento da abordagem o suspeito, detido em flagrante delito, já tinha retirado o gradeamento e parte da janela de madeira que fica na parte traseira do estabelecimento. A PN refere que o detido já cumpriu pena de prisão por crimes de arma e roubo com recurso a arma de fogo. Vai ser presente ao poder judicial para o primeiro interrogatório de arguido detido e aplicação da medida de coacção.