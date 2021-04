​Autoridades encerram espaços de diversão noturna na capital

As autoridades nacionais encerraram alguns espaços de diversão noturna na cidade da Praia, nomeadamente pubs e discotecas, festas privadas ilegais e tiveram de dispersar aglomerações de pessoas na via pública. As medidas resultam de acções de fiscalização realizadas durante o final de semana de 23 a 25 de Abril último, foi hoje anunciado.

Em nota de imprensa, e sem avançar dados concretos sobre a operação na capital, o Serviço Nacional da Protecção Civil e Bombeiros (SNPCB) garante que dará continuidade às ações de fiscalização em todo o país, realizadas por uma equipa multidisciplinar que envolve a Policia Nacional (PN), a Inspeção Geral das Atividades Económicas (IGAE), a Entidade Reguladora Independente da Saúde (ERIS), a Inspeção Geral do Trabalho (IGT) e as Forças Armadas (FA). De acordo com a mesma fonte, as ações de fiscalização diurnas e noturnas visam cumprir a resolução nº 92/2020 que aprova a diretiva de acompanhamento e fiscalização do processo de implementação das condições sanitárias contra a COVID-19 e a Resolução nº 4/2021.

