​Prisão preventiva para detidos na posse de armas de fogo e objectos roubados na Praia

O Tribunal da Comarca da Praia decretou prisão preventiva aos cinco indivíduos do sexo masculino, detidos na noite de sexta-feira, 3, por posse de armas de fogo e objectos de procedência criminosa, anunciou hoje a Polícia Nacional (PN).

Em comunicado, a PN, através do Comando Regional de Santiago Sul e Maio, refere que os suspeitos, com idades compreendidas entre 18 e 22 anos, terão sido enquadrados num roubo ocorrido na noite anterior, numa bomba de combustível na Praia, onde, sob a ameaça de armas de fogo terão rendido e levado dos funcionários três telemóveis e uma certa quantia em dinheiro.

“Os referidos objectos, bem como as duas armas de fogo utilizadas na prática do crime foram encontrados ainda na posse dos suspeitos. Trata-se de armas de fabrico artesanal, denominadas de boca bedjo, sendo um de cano longo e outra mais curta, ambas adaptadas a disparar munições de calibre 9mm”, lê-se no documento.

Presentes ao tribunal, os suspeitos ficaram a aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva.

No mesmo dia, a Polícia Nacional informa que em decorrência do cumprimento de dois mandados de detenção fora de flagrante delito, foram conduzidos à Cadeia Central da Praia dois indivíduos, sendo um da Várzea e outro de São Pedro, pela “prática de vários crimes”