​Prisão preventiva para suspeitos roubo na Praia

O Tribunal da Comarca da Praia decretou prisão preventiva a dois indivíduos detidos e considerados perigosos pela Polícia Nacional (PN). São suspeitos de roubo, anunciou hoje a PJ.

De acordo com um comunicado publicado na página de Facebook da força policial, intitulado “prisão preventiva para 2 indivíduos perigosos detidos pela PN”, as medidas de coacção foram aplicadas no sábado, 20. No primeiro caso a Polícia Nacional informa que o “indivíduo perigoso”, que lidera um grupo de Achadinha Cima, foi detido em flagrante delito, na sua residência, na manhã de sexta-feira, 19, na sequência de um mandado de busca e apreensão. O detido é suspeito da prática de assaltos à mão armada e brigas de grupo.

“Trata-se de pessoa referenciada e reincidente na prática de crimes, com vários processos pendentes, e que inclusive, encontrava-se sob Termo de Identidade e Residência com obrigação de apresentação periódica na esquadra policial, o que não vinha cumprindo”, lê-se.

Segundo a mesma fonte, durante a operação foram encontradas armas brancas, droga e dinheiro.

No mesmo dia a Polícia Nacional informa que apresentou ao tribunal um outro indivíduo da localidade de Calabaceira, suspeito da prática de roubos frequentes nas pessoas e em residências. A detenção foi feita em flagrante delito. Fica a aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva.