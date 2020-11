​PN recupera produtos roubados, apreende armas e detém 5 suspeitos na Praia

A Polícia Nacional (PN), através do Comando Regional de Santiago Sul e Maio, anuncia a apreensão de vários objectos roubados e de dezenas de armas de fogo, na sua maioria de fabrico artesanal, denominadas de boca bedjo. Cinco indivíduos foram detidos, anunciou esta segunda-feira a força policial.

De acordo com um comunicado publicado na página de Facebook da Polícia Nacional, das operações, levadas a cabo na última semana, destacam-se a apreensão e recuperação de vários objectos roubados através de chave falsa numa residência, cujo dono se encontra no estrangeiro. De acordo com a mesma fonte, um suspeito subtraiu da referida residência aparelhos televisores, monitores de computadores, tapetes, ventoinhas, aparelhagem, malas, vestuários, colunas, calçados, computadores, entre outros.

“Desta operação foi detido o suspeito ainda na posse de duas armas de fogo de fabrico artesanal, e o mesmo foi presente ao Ministério Público, tendo-lhe sido aplicado TIR e apresentação semanal numa das esquadras da PN”, lê-se.

No mesmo documento, a Polícia Nacional refere que na sequência de uma desordem na zona da Várzea um indivíduo foi flagrado pelas câmaras públicas de videovigilância na posse de uma arma de fogo. O sujeito foi imediatamente detido e a arma apreendida.

No decorrer da diligência, a PN anuncia a recuperação de mais cinco armas de fogo, sendo um convencional de 6,35mm, e quatro de fabrico artesanal. Também foram apreendidos materiais de fabrico das armas denominadas boca bedjo, nomeadamente uma máquina de solda, discos de rebarbar e algumas peças já prontas para fabrico de outras armas.

Ainda na última semana, de acordo com o comunicado da Polícia Nacional, foi apreendida, durante uma perseguição em Achada Santo António, uma arma de fogo de calibre 7,65mm deixada cair por um suspeito já identificado, juntamente com uma mochila contendo, no seu interior, um colete à prova de bala, um casaco camuflado com capucho, umas calças pretas e um gorro preto.

Três indivíduos foram detidos em consequência, por posse ilegal de armas de fogo, e aguardam apresentação ao Ministério Público para legalização da detenção e aplicação de medidas de coação.