​PN detém “indivíduo perigoso” e apreende 3.450 munições num dos armazéns da Enapor na Praia

A Polícia Nacional (PN) deteve em flagrante delito um “indivíduo perigoso” de Achada Grande Trás, na posse de duas armas de fogo. É o terceiro membro de grupos rivais do mesmo bairro da capital, detido nos últimos dois meses, anunciou hoje a PN.

Em comunicado, a força policial refere que o homem, “líder máximo de um dos grupos bastante temido naquela zona”, usava as armas para efectuar vários assaltos e tiroteios em brigas de grupos naquele bairro da cidade da Praia, tirando o sossego dos moradores.

A detenção, no dia 7 deste mês, foi levada a cabo através da Esquadra de Investigação e Combate à Criminalidade do Comando Regional de Santiago Sul e Maio.

“No dia da sua detenção tentou atingir, com disparo de uma arma de fogo, a força operativa de segurança que estava no terreno e, de seguida, pôs-se em fuga. Perseguido, foi detido e entregue à autoridade judicial que lhe decretou a prisão preventiva como medida de coacção”, lê-se.

No mesmo documento, a Polícia Nacional realça que é o terceiro membro de grupos rivais de Achada Grande Trás detido nos últimos dois meses, em flagrante delito. Foram apreendidas sete armas de fogo que pertenciam aos mesmos.

Ainda na cidade da Praia, a Polícia Nacional, através do Comando Regional de Santiago Sul e Maio, dá conta da apreensão de 67 caixas com um total de 3.450 munições de diversos calibres. A apreensão foi feita durante uma operação de scanner levada a cabo esta terça-feira, 9, num dos armazéns da Enapor em Achada Grande.

De acordo com a PN, as referidas munições estavam acondicionadas dentro de duas colunas de som, e terão dado entrada no Porto da Praia no dia 31 de Março, provenientes dos Estados Unidos da América, no navio NEONILA.

No decorrer da operação foi detida uma pessoa em flagrante delito. O indivíduo será presente ao Ministério Público nas próximas horas.