PN detém cinco indivíduos por assalto à mão armada na cidade da Praia

A Polícia Nacional (PN) anunciou ontem que deteve, em flagrante delito, cinco indivíduos por assalto à mão armada, posse de armas de fogo e introdução em casa alheia com sequestro, na cidade da Praia.

Num comunicado enviado às redacções, a Polícia Nacional informa que essas detenções aconteceram na decorrência de uma denúncia de um assalto a mão armada, com agressão a tiro, ocorrido na zona de Achada Mato.

Conforme o referido comunicado, aPolícia Nacional, através das unidades operacionais do Comando Regional de Santiago Sul e Maio, imediatamente se deslocou ao local e os cinco indivíduos suspeitos puseram-se em fuga. " Perseguidos, os mesmos tentaram se esquivar por zonas de difícil acesso, indo-se barricar dentro da residência de um militar no bairro de São Paulo, obrigando a mulher e filhos deste, sob a ameaça de duas armas de fogo, a deixá-los esconder ali".

Com a autorização e apoio do militar, a PN conseguiu proceder à detenção dos mesmos e à apreensão das armas de fogo, sendo uma convencional, de calibre 6,35mm, com um carregador e cinco munições do mesmo calibre e outra de fabrico artesanal, cano longo, com um cartucho 12mm. Procedeu-se ainda à recuperação dos objectos roubados pelos mesmos.

“A vítima [do assalto à mão armada]ficou ferida na perna com um disparo da pistola 6,35 tendo recebido atendimento no Hospital Agostinho Neto e já teve a alta médica e encontrando-se bem, no processo de recuperação”, lê-se no comunicado.

A PN avançou que os suspeitos, alguns com julgamento marcado e todos com passagens pela polícia, serão apresentados ao Ministério Público, nas próximas horas, para primeiro interrogatório e aplicação de medida de coacção.