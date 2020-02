​IGAE desmantela unidade ilegal de produção de aguardente na Praia

A Inspecção Geral da Actividade Económica desmantelou uma unidade ilegal de produção de aguardente, comercializado como grogue, na zona de Achada Limpo, cidade da Praia. A IGAE descreve a situação como um atentado à saúde pública, anunciou ontem a instituição.

Em comunicado, o Órgão da Polícia Criminal refere que na sequência das intervenções, foram encontradas, cerca de 5 mil litros de solução de açúcar, racalda e água em fermentação.

“Todo o volume foi destruído, incorrendo os seus responsáveis a uma penalização que poderá atingir os três milhões de escudos”, lê-se.

A operação foi levada a cabo no âmbito das acções de fiscalização conjuntas com a Polícia Nacional e Câmaras Municipais em curso, e que engloba todos os municípios produtores do grogue.

Até ao momento, a IGAE informa que já aforam apreendidos e destruídos 7 800 litros de solução de açúcar + racalda +água em Ribeira Grande de Santiago e 5600 litros na ilha de Santo Antão, “devido a contaminação”.