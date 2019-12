Santo Antão terá em 2020 um laboratório de análise de grogue

​O laboratório de Afonso Martinho, na Ribeira Grande, em Santo Antão, está a ser preparado para, a partir de 2020, iniciar o processo de certificação de grogue e produtos transformados nesta ilha e em todo arquipélago.

O presidente da Associação dos Municípios de Santo Antão, Orlando Delgado, garante que o laboratório vai estar à disposição do país, estando a associação a trabalhar com a Inspecção-geral do Trabalho (IGAE) para que o equipamento de análise e certificação possa servir os produtores nacionais.

Além do grogue, o laboratório vai certificar outros produtos transformados.

Em Santo Antão, os produtores de grogue preparam-se para safra da cana-de-açúcar, que começa em Janeiro.

A nível de fiscalização, a associação dos municípios está a discutir com a IGAE a criação da delegação em Santo Antão com vista ao reforço da presença da entidade na ilha.

A IGAE prevê, para 2020, o reforço das actividades de fiscalização e “o aumento do nível das exigências” aos produtores em relação à melhoria das condições de produção.

Existem em Cabo Verde 389 unidades de produção da aguardente, 173 das quais em Santo Antão, ilha com uma área de 1.034 hectares coberta por cana-de-açúcar.

A Associação dos Municípios de Santo Antão pretende, também, envolver-se no processo de criação do selo de origem dos produtos da ilha, a cargo do projecto Redes Locais para o Turismo Sustentável e Inclusivo (Raízes).