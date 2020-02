​IGAE encerra espaços de diversão nocturna na Praia

A Inspeção Geral das Actividades Económicas (IGAE) encerou alguns espaços de diversão nocturna na cidade da Praia devido aos ruídos que têm causado “vários problemas de saúde”.

Segundo divulgou a IGAE na sua página do Facebook, o encerramento aconteceu no âmbito das acções de fiscalização nocturna realizadas em parceria com a Policia Nacional (PN) e a Guarda Municipal.

“Estes ruídos nocturnos têm causado vários problemas de saúde na vizinhança, tendo a IGAE recebido várias pessoas com quadro de tensão alta, surdez e outros problemas de saúde, aconselhados pelos médicos a encontrarem locais sossegados para repouso”, explicou.

De acordo com a mesma fonte, a discoteca Eclipse foi encerrada por não ter condições estruturais de funcionamento desse tipo de estabelecimento.

A IGAE avançou ainda que o Espaço Shisha foi suspenso por falta de licenciamento e incumprimento do horário.

“Ainda, no quadro destas acções foram autuados por incumprimento do horário de funcionamento a Churrasqueia/pub Paulino e bar Zezinha na zona de Santaninha, Várzea”, acrescentou.

Nas fiscalizações foram encontrados vários estabelecimentos com exploração ilegal de músicas, ofendendo os direitos do autor.