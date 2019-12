Familiares do agente assassinado pedem “mega operação” na Polícia Nacional

Os familiares do agente assassinado no dia 29 de Outubro, na cidade da Praia, pedem uma “mega operação” na Policia Nacional. O pedido foi feito durante uma marcha silenciosa que decorreu na manhã de hoje, na capital.

A marcha silenciosa saiu da Esquadra de Achada de Santo António, terminando no Palácio do Governo e passando, no caminho, pela Assembleia Nacional e Direcção Nacional da Policia Nacional. Esta marcha contou com a presença de vários familiares e amigos do agente assassinado.

Segundo o irmão do agente assassinado, Haylton Morais, esta iniciativa tem como objectivo para lembrar o seu irmão, que se estivesse vivo completaria 41 anos este sábado, e visa também sensibilizar a sociedade para esta onda de criminalidade que esta a verificar-se no país.

“Este ano aconteceram muitos homicídios que ficaram sem resposta por parte das autoridades competentes. Esta marcha serve, principalmente, para não deixarmos o assassinato do meu irmão cair no esquecimento”, frisa.

Conforme Haylton Morais, a marcha esteve por alguns minutos em frente a Assembleia Nacional para chamar a atenção dos deputados nacionais, porque é ali que se aprovam as leis. “A nossa marcha não tem nada a ver com a política, mas como povo temos que pedir para mudaram a lei, porque é muito fraca”.

Haylton Morais aproveitou a ocasião para deixar mensagem as autoridades competentes para cumprirem o prometido, e por outro lado, mostrou-se descontente com as declarações do Director Nacional da Polícia Nacional sobre este caso.

“Emanuel Estaline teve chance de ficar calado, ele calado, era um grande poeta. O assassinato do meu irmão pode ter de tudo menos acidente”, assegura.

Depois dessa marcha, os familiares do agente assassinado dizem que vão aguardar pela dedução da acusação e prometem agir, mas dizem que acreditam na justiça cabo-verdiana.

De recordar que o agende Hamilton Morais foi assassinado no dia 29 de Outubro, no bairro de Tira Chapéu, na cidade da Praia. Cerca de um mês depois, e após vários "passos em falso" na investigação e comunicações da PN, a Polícia Judiciária deteve um agente da Polícia Nacional, suspeito do homicídio do colega. O suspeito encontra-se, actualmente, em prisão preventiva.