Agente da Polícia Nacional assassinado na Praia

Piquete da PN tinha sido chamado para responder a uma ocorrência no bairro de tira Chapéu, na capital, quando um dos agentes que seguia na viatura foi atingido mortalmente por um tiro.

Hamilton Morais, agente da Polícia Nacional, morreu esta noite quando foi atingido por um tiro no bairro de Tira Chapéu. Segundo a RCV, o agente terá sido atingido por uma bala no pescoço.

O autor do disparo, segundo avançaram fontes policiais, já estará identificado tratando-se de um homem com antecedentes criminais e que já tinha estado preso na cadeia de São Martinho.

Fonte do Ministério da Administração Interna disse que ainda hoje vai haver um pronunciamento do governo sobre a morte do agente.