Detido um dos suspeitos da morte do agente da PN

Segundo a Rádio de Cabo Verde, foi detido um dos dois suspeitos pelo homicídio do agente da Policia Nacional (PN), Hamilton Morais.

De acordo com a mesma fonte, o segundo suspeito continua a monte.

Hamilton Morais, agente da Polícia Nacional, morreu esta noite quando foi atingido por um tiro no bairro de Tira Chapéu. O agente fazia parte da unidade de piquete da PN.

Fonte do Ministério da Administração Interna disse que ainda hoje vai haver um pronunciamento do governo sobre a morte do agente.