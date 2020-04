​PJ recupera materiais roubados avaliados em mais de 400 contos

A Polícia Judiciária (PJ) recuperou vários objectos roubados na cidade da Praia, entre os quais, motores de bombagem de água, tubos flexíveis, portas, janelas de alumínio, e vários outros materiais de estaleiro, anunciou ontem a força policial.

Os equipamentos, roubados num Estaleiro de Materiais e Equipamentos Mecânicos, em Achada São Filipe, Praia, estão avaliados em mais de 400 mil escudos.

“Os prejuízos causados numa Centraliza, dispositivo eletrónico utilizado no controlo das máquinas, ultrapassam os onze milhões de escudos”, lê-se um comunicado emitido na tarde desta quarta-feira pela PJ.

De acordo com o mesmo documento, a operação foi levada a cabo pela Secção de Investigação dos Crimes Patrimoniais (SICP) - Brigada de Combate ao Banditismo -, na sequência de uma denúncia apresentada no Serviço de Piquete, por suspeita de um crime de Roubo com violência sobre coisas. As diligências, desencadeadas no dia 24, levaram a recuperação de vários objectos.

Na nota a PJ não faz referência se foram identificadas ou detidas pessoas na sequência da operação.