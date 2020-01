​Prisão preventiva e TIR para suspeitos de homicídio, roubo e extorsão na Praia

A Polícia Judiciária anunciou a detenção, na sexta-feira, de três homens, na cidade da Praia, suspeitos da prática, em autoria e em concurso real, de um crime de homicídio na forma tentada, um crime de roubo com violência contra pessoas, um crime de extorsão e um crime de armas.

De acordo com uma nota de imprensa enviada ao início da tarde de hoje pela PJ, os indivíduos, com idades compreendidas entre os 29 e os 31 anos, são residentes em Tira Chapéu, Fontom e São Pedro.

Os factos terão ocorrido em Agosto de 2019, tendo os suspeitos, de comum acordo e em conjugação de esforços, mediante plano previamente arquitectado, resolvidos assaltar pessoas que frequentavam um espaço de diversão noturno, na localidade do Palmarejo.

Na ocasião, e usando da violência, os suspeitos terão subtraído a dois emigrantes, residentes na Holanda, uma grande quantia em dinheiro, telemóveis e outros bens.

“Acto contínuo, a poucos metros do local e mediante uso de arma de fogo, terão assaltado e depois atirado contra um outro indivíduo, acabando este por ficar gravemente ferido, e levando-lhe uma mochila com todos os pertences”, lê-se.

No mesmo comunicado, a Polícia Judiciária refere que na tarde do dia 02 de Janeiro do corrente ano, os suspeitos, considerados indivíduos extremamente perigosos, que se dedicam à prática de crimes de roubo com violência sobre pessoas e posse de arma, terão abordado uma das vítimas, com o intuito de a amedrontar e, consequentemente, lhe extorquir dinheiro.

Os detidos foram presentes no sábado, ao Tribunal da Comarca da Praia, que aplicou Prisão Preventiva a dois deles e TIR e Apresentação Periódica ao terceiro detido, como medidas de coacção pessoal.