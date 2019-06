​PN apreende plantação de cannabis no Fogo e detém alegado dono

A Polícia Nacional (PN), na ilha do Fogo, apreendeu, terça-feira, 18, algumas plantações de cannabis e deteve um homem de 23 anos em flagrante delito, alegado dono da droga, informou ontem a PN.

Numa publicação feita quinta-feira na sua página na rede social Facebook, a força policial explica que foram apreendidas duas plantas de cannabis, medindo 70 e 17 centímetros cada, e 7 vasos que continham pequenas plantações do mesmo produto.

Segundo a Polícia Nacional, as plantações estavam a ser cultivadas numa zona bem próxima da residência do suspeito que, no momento da sua detenção, encontrava-se no local, tendo destruído algumas plantas. Na sua posse, a PN apreendeu também 21 sementes, supostamente do mesmo produto.

“Depois de tentar resistir à detenção, o indivíduo confessou o crime e confirmou tratar-se de plantas e cultivo de estupefaciente, cannabis”, lê-se.

O detido foi entregue ao tribunal local, que lhe aplicou Termo de Identidade e Residência e com apresentação periódica de 15 em 15 dias. A operação foi levada a cabo pela Esquadra Policial de Santa Catarina, pertencente ao Comando Regional do Fogo e Brava.