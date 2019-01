Mulher baleada na ilha do Fogo. Companheiro é forte suspeito

​Uma jovem de 27 anos, natural de São Nicolau, baleada por volta das 05:30 horas de hoje, num dos bairros de Cova Figueira, no Fogo, alegadamente pelo seu companheiro, encontra-se hospitalizada em estado que “inspira cuidados”.

Fonte da esquadra da Policia Nacional (PN) na Cidade de Cova Figueira confirmou o incidente e a detenção do presumível autor do disparo, um jovem de 25 anos, natural da ilha do Fogo e residente em Lapinha (arredores de Cova Figueira), que deve ser apresentado ainda hoje ao tribunal da Comarca de São Filipe para primeiro interrogatório e aplicação de medida de coação.

A arma utilizada pelo suposto agressor, segundo a PN, é de calibre 6.35 milímetros, confirmando que o mesmo efectuou três disparos que atingiram a vítima.

O director do hospital regional São Francisco de Assis, Evandro Monteiro, contactado pela Inforpress, limitou-se a afirmar que a jovem foi submetida a uma intervenção cirúrgica e que lhe foram retirados os projécteis, estando hospitalizada.

Porque o caso está sob alçada da justiça, o director do hospital não quis adiantar mais pormenores sobre o estado da vitima.

O presumível autor, segundo a fonte da PN, não revelou muitas informações na esquadra policial.