​PN em Tarrafal de Santiago apreende droga, armas, viaturas e detém individuo

A Polícia Nacional (PN) em Tarrafal de Santiago apreendeu, no dia 14 de Julho, nove armas brancas e 16 embrulhos, contendo cannabis, correspondentes a 14,044 gramas, informou ontem a PN.

A operação, levada a cabo no âmbito da execução do Plano Operacional “Verão 2019 em Segurança”, resultou na detenção de um indivíduo de 32 anos, por posse de estupefacientes.

O julgamento está marcado para amanhã.

A Polícia Nacional informa, através de uma publicaçao na sua página na rede social Facebook, que no domínio da ordem pública foram revistadas 185 pessoas e identificadas sete delas.

A nível do trânsito, a PN do Tarrafal de Santiago fiscalizou um total de 52 viaturas, tendo sido apreendidas três, por transgressões diversas, entre as quais, falta de seguro obrigatório e condução ilegal.