Governo apresenta plataforma do certificado COVID-19

O governo apresentou hoje, a plataforma do certificado da COVID-19, Nha Card, que tem o propósito de preservar a estabilidade da situação epidemiológica e de incentivar a adesão ao processo de vacinação.

Durante a apresentação da plataforma, a administradora executiva da NOSi, Mayra Silva, afirmou que o Nha Card vem acelerar a transformação digital no sector da saúde, e que será a carteira de certificados digitais.

“O certificado de COVID-19 será obtido através do site nhacard.gov.cv. No entanto, é a primeira fase que está concluída. Nos finais do mês do Agosto vamos cumprir com a segunda fase do projecto que é ter o Nha Card na versão mobile, podendo ser adquirida tanto através do IOS, como Android”, disse.

O certificado COVID será um documento comprovativo do baixo risco de o seu titular ser doente COVID-19 activo e servirá como medida de facilitação da circulação e da realização de eventos e actividades no contexto da pandemia da COVID-19.

“O site vai permitir fazer a verificação do documento, se é verdadeiro ou falso. Este certificado é exactamente o que está sendo feito lá fora, isto traz-nos muita satisfação porque Cabo Verde está a fazer um certificado igual ao que está sendo feito na UE. E o nosso certificado pode ser ligado a qualquer certificado internacional, assim que o Governo o entender”, anunciou.

O “Certificado COVID de Cabo Verde” é emitido pelo Ministério da Saúde, de forma gratuita, com excepção em casos de emissão de um novo certificado em caso de perda ou de pedido de emissão em suporte papel, através da plataforma web www.nhacard.gov.cv; nas Delegacias de Saúde, na Casa do Cidadão e no Balcão Único nas Câmaras Municipais.