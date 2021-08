Delegacia de Saúde de São Filipe abre novo posto de vacinação contra a COVID devido a grande adesão

A delegacia de Saúde de São Filipe abriu um novo posto fixo na cidade de São Filipe para dar resposta à grande demanda, sobretudo dos jovens, depois das medidas anunciadas na semana passada pelo Governo.

Até agora na cidade de São Filipe existia um único posto fixo de vacinação para responder às solicitações das pessoas, quer para tomar a primeira dose quer para a segunda, mas devido a grande demanda registada há oito dias e que no passado dia 02 de Agosto obrigou a chamada de agentes da Polícia Nacional para apoiar na organização e manutenção das filas, as autoridades decidiram abrir um segundo posto fixo.

Assim, a partir de agora, além do posto fixo da delegacia de Saúde, antigo hospital regional, que passa a atender apenas as pessoas que vão receber a segunda dose da vacina, está a funcionar um segundo posto nas instalações da escola Pedro Cardoso, que vai atender as pessoas que vão receber a primeira dose, facilitando assim o processo.

Além dos dois postos da vacinação, a delegacia de Saúde de São Filipe dispõe de uma equipa móvel que fará deslocação para as localidades do interior do município, e hoje vai estar na zona de Curral Grande, mas também em alguns bairros e praças da cidade, como aconteceu esta semana, dando assim respostas às demandas das pessoas à vacina.

Até o início desta semana, a delegada de Saúde referiu que tinha em stock aproximadamente três mil doses, cujo prazo de validade expira no final de Agosto, mas que com a nova estratégia e com o aumento da procura, prevê-se que estas vacinas possam ser utilizadas até 15 de Agosto próximo.

No final de Julho, a delegacia de Saúde apontou que um total de 6.004 pessoas tinha recebido a primeira dose da vacina e 1.019 pessoas as duas doses, num universo de uma população elegível para a vacina de 12.616 pessoas, e com as vacinas ministradas esta semana e com a grande procura, calcula-se que mais de 50 por cento (%) da população elegível esteja imunizada com pelo menos uma dose da vacina.