Brava atinge meta nacional de vacinação

O delegado de saúde da Brava, Júlio Barros, afiançou hoje que a ilha Brava já ultrapassou a meta nacional de vacinação dos 70 %, reforçando a mensagem da importância deste processo.

Segundo Júlio Barros, a Delegacia de Saúde já vacinou 2.625 pessoas, sendo 2,066 com a primeira dose e 559 com segunda, ultrapassando assim a meta nacional que é 70%, pois, conforme reforçou, a ilha já conta com 75% da sua população vacinada.

A mesma fonte destacou o empenho dos jovens neste processo, acrescentando que o objectivo é, até o final de Agosto, atingir os 90% de pessoas vacinadas com a primeira dose e 50% com a segunda.

O delegado de Saúde apontou a importância da vinda da equipa de reforço ao processo de vacinação na ilha, relembrando que na Brava a havia somente um grupo e que neste momento há três grupos de trabalho.

“Temos um plano de deslocação semanal, onde, além de ter uma equipa na Delegacia de Saúde, as outras vão deslocar-se para as diversas localidades da ilha, com o intuito de abranger toda a população”, informou.

No que tange ao estado de contingência e às medidas de prevenção da covid-19, Júlio Barros avançou que houve um encontro com a Câmara Municipal, cujo objectivo foi traçar um plano para reforçar estas medidas, apelando à necessidade de continuar com o uso de máscara e álcool gel e evitar a aglomeração.

Igualmente, chamou a atenção dos bravenses sobre as festas clandestinas que têm sido realizadas na ilha, sublinhando que as autoridades já estão cientes desta situação e vão pôr cobro a essas práticas, tomando as devidas medidas.

Sobre casos positivos na Brava, o médico destacou que já lá vão 13 dias que a ilha não contabilizou nenhum caso positivo, reforçando que a zona mais preocupante era a localidade de Furna, mas já conseguiram controlar a situação.

Para tentar manter a ilha livre da covid-19, além do reforço da necessidade de continuar com as medidas de prevenção, a delegacia solicitou um reforço de testes, com o intuito de se deslocar às localidades para ver se de facto o zero caso na Brava permanece ou se há algum caso para ser seguido.

O médico realçou que semanalmente estão a fazer mais de duzentas testes, e nos últimos 14 dias não registaram nenhum caso positivo, situação esta que espera manter com a vacinação da população.