José Carlos Delgado disse esta quarta-feira, que os cabo-verdianos ainda não conhecem a figura do Provedor de Justiça. O Provedor fez essa afirmação depois da assinatura de um protocolo de cooperação com o Instituto de Emprego e Formação Profissional.

Segundo José Carlos Delgado h]a um desconhecimento generalizado, em todo o Cabo Verde, sobre a figura do Provedor de Justiça, “como é que o cidadão pode chegar a ele, e o quê que ele pode fazer”.

“O Provedor de Justiça é o intermediário entre o poder e o povo, ou o mediador do povo, mas para fazer esse papel, as pessoas têm que saber o que é isto. Se não souberem o que é o Provedor de Justiça, não vão conseguir chegar lá e não sabem que podem apresentar ao Provedor as suas queixas, em várias matérias”, explica.

Neste sentido, afirmou que vai ser assinado um protocolo com a rádio e televisão de Cabo Verde, para se iniciarem programas de sensibilização. “Além disso, temos que ir ao terreno, por isso que vamos iniciar essas palestras nas escolas e continuar as visitas para explicar às pessoas o que é”.

José Carlos Delgado realçou, assim, que há um défice de conhecimento sobre o que é o Provedor de Justiça. “É fundamental que esta figura seja melhor conhecida e é isto que estão engajados em fazer”.