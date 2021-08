Morreu ex-Administrador do Banco de Cabo Verde Osvaldo Évora Lima

O Banco de Cabo Verde comunica que faleceu, esta terça-feira, 17, em São Vicente, Osvaldo Évora Lima, Administrador do Banco de Cabo Verde no período compreendido entre 2008-2018.

Segundo uma nota do BCV, Osvaldo Évora Lima, enquanto Administrador, foi responsável pelos pelouros de Estudos Económicos e Estatística; Mercados e Gestão de Reservas; Auditoria Interna; Microfinanças; Resolução; Comunicação, entre outros.

A mesma fonte, conta que após cumprir dois mandatos como Administrador, foi nomeado Assessor do Governador e, por delegação de competências, designado responsável pela Comunicação do Banco de Cabo Verde.

“Neste momento de dor e tristeza, é com profundo pesar que o Conselho de Administração e o Governador, em nome do Banco de Cabo Verde, expressam as mais sentidas condolências à Família enlutada”, lê-se na nota.

Osvaldo Évora Lima era licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (1995), e Mestre Pré-Bolonha em Economia, com especialização em Desenvolvimento e Cooperação Internacional (DCI), pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa – ISEG/UTL (1998), e prémio do Governo Português para o melhor Mestrando em DCI.

Lima prestou relevantes contributos ao Banco de Cabo Verde, sobretudo na área económica, tendo sido homenageado por altura da sua passagem à reforma, sendo recordado como profissional dedicado, de fino trato e elevado sentido de missão, que muito contribuiu para o engrandecimento desta instituição.

De entre outras funções, foi Secretário Executivo da Câmara do Comércio, Indústria e Turismo Portugal - Cabo Verde, Representante do PROMEX, docente convidado do Mestrado em Estudos Africanos do ISCTE (1998-2000) e convidado para docente da Licenciatura em Economia da Universidade Nova de Lisboa (2001).