Federação Cabo-Verdiana das Associações Comunitárias realiza gala Nacional de Associativismo Juvenil

A Federação Cabo-Verdiana das Associações Comunitárias (FCAC) realiza, a 5 de Dezembro, Dia Internacional do Voluntariado, a gala Nacional de Associativismo Juvenil. O evento terá lugar no auditório da Assembleia Nacional e está orçado em dois mil contos.

O presidente da Federação Cabo-Verdiana das Associações Comunitárias (FCAC), Denílson Monteiro, diz que a gala é uma forma de reconhecer e divulgar as associações comunitárias que trabalham para diversos fins.

Associações essas "que muitas vezes não são reconhecidas, não têm o papel importante que deviam ter. É neste sentido que a federação elaborou o projecto, a Gala Nacional de Associativismo Juvenil, para reconhecer, divulgar e também premiar as associações comunitárias pelos trabalhos desenvolvidos. Não apenas associações comunitárias, mas associações juvenis, grupos juvenis, e toda a sociedade civil, que trabalha nesse âmbito de ajudar a sua comunidade ", explica.

A distinção será feita por categorias e cada associação deve concorrer apenas em uma categoria.

"Temos a categoria 'Apoio a Gestão do Terceiro Sector', temos a categoria 'Assistente Social Desenvolvimento Comunitário', a categoria 'Meio Ambiente e Saúde', a categoria 'Arte e Cultura', a categoria 'Desporto', e temos outras categorias que são elencadas dentro dos parâmetros que as associações comunitárias trabalham, nas diversas áreas. Foi elencada a atribuição dos prémios por categoria no valor de cem mil escudos", avança.

A gala irá abranger todas as associações comunitárias cabo-verdianas, dentro e fora do país.