HAN sem lista de espera para mamografia

Actualmente não há uma lista de espera para a realização de mamografias no Hospital Universitário Agostinho Neto. Nos últimos quatro meses foram realizados mais de 400 exames desses, segundo avançou o PCA ,Imadoêno Cabral.

A informação foi avançada hoje aos jornalistas pelo presidente do Conselho de Administração daquele hospital, após uma visita do ministro da Saúde, Arlindo do Rosário.

Actualmente, conforme declarou, já foram realizados também mais de 1600 exames de tomografia, tanto simples como contraste.

“Inicialmente nós não realizávamos exames de tomografia às crianças, neste momento há um dia específico reservado para as crianças com menos de seis anos. Quer dizer que houve mais um equipamento que foi adicionado ao lote dos equipamentos adquiridos que possa dar essa resposta”, informou.

Conforme garantiu, neste momento, o hospital tem as condições para fazer praticamente todos os tipos de exames da tomografia.

“São exames específicos, por isso há muita demanda. Mas, diariamente fazemos mais de 20 exames electivos. Sem contar com os doentes internados e os doentes de urgência”, indicou.

No mesmo período de tempo, foram ainda realizadas mais de três mil ecografias convencionais.

“O funcionamento está a decorrer bem, estamos neste momento na fase de integração de serviços, inclusive foi adquirido um novo sistema digitalizado para que possa também ter exames atempadamente aos médicos. Estamos no processo de instalação de sistema para todas as enfermarias e também para o serviço de urgência, que facilita a vida do utente, responde em termos de eficiência, porque não é preciso imprimir os exames e também há uma maior funcionalidade entre os serviços”, prosseguiu.

Imadoêno Cabral referiu que o HAN tem, actualmente, quartos particulares disponíveis no serviço de Maternidade, que têm tido uma demanda aceitável; quarto particular no serviço de Cirurgia e que neste momento está-se no processo de instalação de um quarto particular no serviço de Ortopedia.