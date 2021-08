Praia: Gerente das lojas Soprobel morto na sequência de um assalto em Achada Grande Frente

O gerente das lojas Soprobel em Cabo Verde, Sajid Yusuf Patel, foi esta quinta-feira assassinado na sequência de um assalto realizado à entrada do armazém da empresa em Achada Grande Frente.

Fontes próximas da empresa disseram à Inforpress que Sajid Yusuf Patel foi surpreendido por um grupo de indivíduos à porta do armazém da Soprobel, em Achada Grande Frente, na noite desta quinta-feira, na companhia de sua esposa e um filho menor do casal.

“Entraram com ele para dentro do armazém, pensando que iriam encontrar algum dinheiro, mas não encontraram. Depois revistaram a bolsa de sua mulher, mas também não encontraram o que estavam à procura e resolveram balear o responsável com dois tiros”, contou uma das fontes.

As balas atingiram a região da perna e do abdómen do empresário, que chegou a ser socorrido de ambulância para o Hospital Agostinho Neto, mas não resistiu aos ferimentos, acabando por falecer por volta da meia-noite de hoje.

O caso já está a ser investigado pelas autoridades policiais.