Suspeitos do homicídio de Achada Grande Frente em fuga. PN pede colaboração da sociedade

Os suspeitos do homicídio do gerente da Soprobel, ocorrido na passada quinta-feira, 19, já foram identificados e encontram-se foragidos.

A Polícia Nacional apelou este sábado apela à colaboração da sociedade civil no sentido de localizar os suspeitos, divulgando, para o efeito, a foto dos mesmos. Trata-se, de acordo com a PN, de Makavely Sarkur Moreno Nogueira, conhecido por “Maquivel” e Hélder Rony dos Santos, mpc “Rony”.

Recorde-se que Sajid Yusuf Patel, sócio-gerente da Soprobel, foi baleado na sequência de um assalto ao armazém da empresa, na presença da esposa e do filho. A vítima foi encaminhada para o Hospital Agostinho Neto, onde viria a falecer.

Também este sábado, a mesma força policial anunciou que três suspeitos de assassinar a tiro e com faca um jovem de 28 anos no bairro de Tira Chapéu, na cidade da Praia, ficaram em prisão preventiva após serem ouvidos em tribunal.

Segundo a PN os três jovens, entre os 17 e 21 anos, residentes em Tira Chapéu, foram detidos em flagrante delito na quarta-feira, 18, suspeitos de assassinar a tiro e com faca outro jovem.

Tudo aconteceu na mesma noite, na sequência de uma briga entre dois grupos rivais do mesmo bairro, com recurso a arma branca e de fogo, que resultou na morte do jovem Samory Pereira de Azevedo, antes residente no mesmo bairro.

.