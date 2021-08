Praia terá, até inícios de 2022, um Centro de Diagnóstico

O ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, disse hoje que o governo está a trabalhar para ter instalado, até inícios de 2022, um Centro de Diagnóstico, na cidade da Praia, para dar resposta à demanda proveniente dos Centros de Saúde da capital, em termos de exames imagiológicos e laboratoriais.

O governante falava à comunicação social, depois da realização de uma visita ao Hospital Universitário Agostinho Neto (HUAN) para tomar o pulso do funcionamento do maior hospital do país e acompanhar o andamento das obras de instalação da Unidade de Cuidados Intensivos.

“Em relação à população, sobretudo aqui de Santiago, o que temos a dizer é que já estamos a trabalhar para provavelmente até o início de 2022 termos também instalado um Centro de Diagnóstico que irá dar resposta à demanda proveniente dos Centros de Saúde em termos de exames imagiológicos, laboratoriais. Esse Centro vai ser instalado, assim como fizemos em São Vicente. Eu acredito que instalando esse Centro de Diagnóstico aqui na Praia, a demanda hospitalar irá diminuir consideravelmente. Esse é o caminho, para que também o hospital fique vocacionado a situações fundamentalmente de nível hospitalar”, afirmou.

Segundo Arlindo do Rosário, o caminho é reforçar cada vez mais a capacidade de resposta do HUAN.

O ministro aproveitou a oportunidade para parabenizar o Conselho de Administração do referido estabelecimento hospitalar que, conforme apontou, têm dado o upgrade que era necessário em termos de respostas dos serviços hospitalares.

Relativamente à instalação da Unidade de Cuidados Intensivos, Arlindo do Rosário informou que terá capacidade para mais de seis leitos. Um número que considera importante em termos da população a ser servida.

“Só na parte de imagiologia, estamos a falar de mais de 300 mil contos investidos. No total, podemos estar a falar de cerca de 600 mil contos tendo em conta os outros investimentos que estão sendo feitos, incluindo a parte dos Cuidados Intensivos. São grandes investimentos neste hospital”, precisou.

“O Projecto do Hospital nacional de Cabo Verde está de pé, mas até lá teremos que ter respostas, temos que pensar no dia-a-dia. Isso é que tem sido feito. Penso que é unânime a percepção das pessoas em termos da capacidade que estamos a criar no serviço nacional da saúde, não só em termos de cuidados hospitalares”, finalizou.