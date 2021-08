Cabo Verde tem condições para modernizar toda a Administração Pública- Herménio Fernandes

Cabo Verde tem condições para modernizar toda a Administração Pública, o que falta é decisão política. A afirmação é do Presidente da Associação Nacional dos Municípios Cabo-verdianos.

Herménio Fernandes falava hoje aos jornalistas à margem da visita efectuada ao Núcleo Operacional da Sociedade de Informação (NOSi-EPE), em Achada Grande Frente, na Praia.

"Isto não é luxo, não estamos a falar de algo que está fora do alcance do país. Temos condições internas, temos recursos humanos capacitados, preparados, temos empresas, e temos a base tecnológica necessária para fazer esta transformação. É dessas mudanças que o país precisa para que, de facto, se torne mais competitivo, possa também constituir um acelerador do crescimento económico, porque é por esta via que vamos combater a pobreza e, de facto, criar mais oportunidade económicas para as empresas, para os jovens e para todos que queiram trabalhar, investir e viver em Cabo Verde ", explica.

Herménio Fernandes diz que é o Estado que faz as reformas, mas a Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde está confiante de com o programa do governo, que propõe medidas de grande alcance, destacadamente a criação do ministério da economia digital, haverá avanços.

''Mas só Ministério não chega. É preciso de facto aproveitar aquilo que já construímos, e que estamos a construir, para garantir em Cabo Verde uma grande alteração. Esta alteração tem que chegar a todos os cantos de Cabo Verde, a todas as ilhas. Não poderemos continuar a ter ilhas, ou municípios, em que os serviços municipais estejam num nível diferente do que acontece no Sal, ou na Praia ou em São Miguel", avança.

Hermínio Fernandes também defende que é necessário que todas as Câmaras Municipais estejam ligadas à fibra ótica, e que é preciso uma aposta forte na criação de lojas online, e na disponibilização de todos os serviços municipais na internet.