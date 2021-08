Embaixadora da UE em Cabo Verde condecorada pelo seu empenho no exercício das funções

A embaixadora da União Europeia (UE) em Cabo Verde, Sofia Moreira de Sousa, que já está de malas prontas para assumir as funções de nova chefe da representação da Comissão Europeia em Portugal, foi hoje condecorada pelo Presidente da República com a Primeira Classe de Medalha de Mérito.

De acordo com o decreto presidencial nº17/2021, Sofia Moreira de Sousa é galardoada em reconhecimento do “importante contributo” e do empenho pessoal no exercício das suas funções no arquipélago.

A distinção é ainda justificada por todo o trabalho desenvolvido no âmbito do reforço da aproximação entre Cabo Verde e União Europeia, bem como na consolidação e alargamento da Parceria Especial.

De referir que a Comissão Europeia nomeou a 6 de Julho Sofia Moreira de Sousa como nova chefe da representação da instituição em Portugal, em Lisboa, sucedendo no cargo a Sofia Colares Alves, anunciou Bruxelas.

Em comunicado, o executivo comunitário assinala que, “com mais de 20 anos de experiência em assuntos europeus, Sofia Moreira de Sousa, de nacionalidade portuguesa, é a actual embaixadora da UE em Cabo Verde”, tendo sido responsável “pela gestão das relações bilaterais entre a União Europeia e Cabo Verde e pela liderança da resposta local da Equipa Europa à pandemia”.

“A sua experiência profissional confere-lhe uma sólida prática em matéria de representação política, comunicação estratégica e gestão”, aponta a instituição, recordando ainda que Sofia Moreira de Sousa “foi destacada junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal durante a presidência rotativa portuguesa do Conselho da UE, em 2007, e tem um grande conhecimento do contexto político português”.

Sofia Moreira de Sousa desempenhou ainda funções enquanto embaixadora adjunta da UE na África do Sul, no período de 2014-2017, de conselheira do secretário-geral adjunto do Serviço Europeu para a Acção Externa e conselheira política do representante especial da UE junto da União Africana, em Adis Abeba, bem como do representante especial da UE para o Sul do Cáucaso. Trabalhou ainda no Secretariado-Geral do Conselho da UE, na Agência Espacial Europeia e na Academia de Direito Europeu, em Trier.

Sofia Moreira de Sousa assume as novas funções em Portugal a 01 de Setembro.