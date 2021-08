Guarda Costeira participa em operação que socorreu piroga acidentada com cerca de 60 vítimas mortais no Senegal

A Guarda Costeira participou de 25 a 29 do corrente na Operação “SIZU”, que resultou no resgate de uma piroga que sofreu um acidente em Saint Louis (Senegal), no dia 28, do qual resultou cerca de 60 mortes.

A concretização da acção de socorro, de acordo com uma nota enviada à Inforpress, ocorreu por parte do navio da Marinha Senegalesa Fouladou, em Saint Louis, Senegal. Na operação, foram ainda resgatadas rês pessoas com vida e recuperados 13 cadáveres. A mesma fonte informou que ao longo da operação foram detectadas 249 embarcações de pesca, dos quais 125 identificadas, 53 inspeccionadas e cinco apreendidas. A operação decorreu no âmbito da implementação do Programa de Desenvolvimento da Pesca na África Ocidental (Pescao), cujo lema é “Melhorar a governação regional das pescas na África Ocidental” e foi coordenada por um Posto de Coordenação Sub-regional (PSRCO) montado na Cidade da Praia, nas instalações do COSMAR. De acordo com a nota, a operação “SIZU” foi encerrada com uma moção de agradecimento à Guarda Costeira pelo acolhimento, e condução da operação e, igualmente, algumas recomendações “importantes” para melhorar as próximas operações. “SIZU” é uma operação conjunta de fiscalização sub-regional das actividades de pesca do tipo A, que decorreu nas Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Cabo Verde, Gâmbia, Mauritânia e Senegal. A operação foi organizada pela Comissão Sub-regional de Pescas (SRFC), apoiadas tecnicamente pela Agência Europeia de Controlo de Pesca (AECP) e operacionalmente pela França, sendo totalmente financiada pela União Europeia, no âmbito do Programa PESCAO. A operação “SIZU’ teve como principal objectivo fortalecer a cooperação operacional sub-regional para a detecção de actividades de pesca ilegal, não regulamentadas e não declaradas, ou seja, Pesca INN, as quais não cumprem as normas de conservação, preservação e gestão de recursos marinhos haliêuticos, em vigor nos Estados-Membros da SRFC, de conservação das espécies e de protecção dos ecossistemas marinhos. O referido Posto de Coordenação Sub-regional (PSRCO) foi comandado pelo Coordenador da PESCAO e pelos gestores de operações das estruturas de Monitorização, Controlo e Vigilância de Cabo Verde, Gâmbia, Mauritânia e Senegal “in loco” e por videoconferência, a partir das respectivas salas de conferências, dos respectivos países envolvidos nesta operação, e com a participação do Estado-Maior da Operação. O especialista da AECP/EFCA e representantes da Aeronave de Patrulha Marítima (MPA) participaram, igualmente, por meio de videoconferência nos briefings e de briefings diários fornecendo dados para a actualização da operação.

