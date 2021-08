INMG alerta para formação de depressão tropical nas próximas 48 horas

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) alerta para a probabilidade da formação de uma tempestade tropical, que pode, nas próximas 48 horas, chegar a Cabo Verde. A deslocação deste sistema poderá ser acompanhada de ocorrência de precipitação, intensificação do vento e possível agravamento do estado do mar.

As previsões do INMG apontam para a formação de um sistema de baixa pressão junto a Costa Ocidental Africana, nas proximidades de Guiné-Conacri, com forte probabilidade de evoluir para uma depressão tropical as próximas 48 horas enquanto se desloca na direcção Oeste- Noroeste, podendo condicionar o estado do tempo em todo o arquipélago.

“A vigilância do estado do tempo no arquipélago e as previsões da sua evolução serão contínuas e actualizadas pelo o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica”, garante o Instituto.