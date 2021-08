Cabo Verde sob influência de sistema de baixa pressão nas próximas horas

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) alertou hoje que Cabo Verde está sob influência de um sistema de baixa pressão, podendo nas próximas horas registar precipitação de intensidade variável e agravamento do estado de mar. O sistema afecta as ilhas de Sotavento durante a noite de 31 de Agosto e madrugada de 1 de Setembro.

“Informamos que o sistema se encontra localizado a mais de 200 milhas a Sudoeste da Costa da Guiné, apresentando condições propícias para o seu desenvolvimento, enquanto, desloca-se ao Sul de Cabo Verde afectando as ilhas de Sotavento durante a noite do dia 31 de Agosto e madrugada do dia 1 de Setembro”, informou o INMG na sua página de Facebook.

Segundo a entidade, a deslocação deste sistema poderá ser acompanhada de ocorrência de precipitação, intensificação do vento em torno dos 40-60 quilómetros por hora e agravamento do estado do mar.

Ainda se espera a formação de um sistema de baixa pressão associada a uma onda tropical, movendo-se em direcção ao arquipélago a aproximadamente 10-20 quilómetros por hora, condicionando o estado do tempo nos dias 2 e 3 de Setembro com ocorrência, igualmente, de precipitação de intensidade variada, intensificação do vento e consequente agravamento do estado do mar.