Bar da piscina oceânica poderá vender bebidas alcoólicas depois das 18

O governo afirma que não vê “nenhum mal” na venda de bebidas alcoólicas no bar de apoio da piscina oceânica, fora do período de funcionamento da piscina.

A informação foi avançada hoje à imprensa pelo ministro do Mar, Paulo Veiga, após o anúncio, na quarta-feira, de que as actividades do bar da denominada Piscina Oceânica da Lajinha tinham sido encerradas devido a “irregularidades” detectadas na exploração comercial da estrutura, depois de várias denúncias públicas nas redes sociais.

“Nós decidimos que não vemos nenhum mal em que o espaço funcione, depois do encerramento da piscina, como um bar. [É] Uma decisão. Estou certo ou errado, não sei. Acho que estou certo, há muita gente que concorda que estou certo. Podem discordar, estamos aqui para decidir. Já está decidido”, garante.

Esta decisão do executivo representa uma mudança do projecto inicial do local, pensado como o bar de apoio para “venda de bebidas não alcoólicas”.

O governante justifica a posição com “a sustentabilidade do espaço”.

“Da conversa com o promotor, com o investimento que tem lá e das 25 famílias que são sustentadas através do trabalho que têm lá, acham que não é possível manter o projecto como inicialmente estabelecido. A piscina fecha às 18 e aquilo deveria fechar à mesma hora. A questão aqui é se autorizamos que abram depois das 18 como um bar e nós decidimos que não haveria contra-senso [em] permitir que funcionasse depois das 18 como um bar”, afirma.

Paulo Veiga anunciou ainda que o espaço para o bar de apoio à piscina será delimitado por uma vedação, segundo diz, “para que não haja conflitos”.

A piscina oceânica foi inaugurada em Agosto, mas só pode ser usada por pessoas que já saibam nadar porque falta instalar o fundo de segurança. Questionado sobre o funcionamento pleno da piscina, Paulo Veiga não avança data concreta, mas perspectiva que seja por ocasião da Ocean Week, em Novembro.

“A piscina neste momento só não funciona para menores. O fundo já foi encomendado, infelizmente, devido à pandemia, e à complexidade dos transportes marítimos, eu não arrisco a dar uma data concreta, mas estamos a fazer de tudo para que esteja instalada durante a semana da Ocean Week, que será entre 22 a 26 de Novembro”, nota.

A gestão técnica da Piscina Oceânica da Laginha, em São Vicente, é feita pelo ministério que tutela, através da Direcção-Geral da Economia Marítima, e pelo Instituto Marítimo e Portuário. A exploração do bar de apoio é responsabilidade do empresário Lin Jie, que realizou o investimento.