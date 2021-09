"Escolas da Praia com condições de retoma das aulas presenciais e integrais" -Delegado

O delegado da Educação do concelho da Praia disse hoje que mesmo com aulas a tempo inteiro as escolas da capital oferecem todas as condições para retoma da normalidade, uma vez que nos dois últimos anos os alunos têm perdido grande parte dos conteúdos.

Adriano Moreno falava aos jornalistas depois da assinatura de um protocolo com o Hospital Agostinho Neto no âmbito da promoção da Educação Inclusiva. Conforme garantiu, as escolas e os professores estão prontos e acredita num início de ano lectivo com a máxima tranquilidade. No que tange a vacinação dos docentes, no concelho da Praia, segundo aquele responsável, ronda os 75%. Contudo, disse que os dados serão actualizados uma vez que muitos professores estão a chegar agora. “Os alunos maiores de 18 anos, vão ser todos vacinados. Acreditamos que mesmo com aulas a tempo inteiro estamos com todas as condições para esta retoma, uma vez que nos dois últimos anos os alunos têm perdido grande parte dos conteúdos”, sublinhou. De referir que no ano lectivo 2020/2021, as aulas iniciaram no dia 1 de Outubro em todo o país, excepto na Praia que iniciou no dia 2 de Novembro, sendo na altura o principal foco da epidemia no arquipélago.

