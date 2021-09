Máscara caseira que acelera o crescimento do cabelo

De acordo com um artigo publicado no site Go Outside, o óleo de alecrim tem o poder de renovar as células, ajudando a estimular o folículo piloso para um crescimento mais rápido.

Experimente esta máscara capilar para fios mais longos e bonitos Ingredientes: 3 Colheres de sopa de óleo de argão 4 a 9 gotas de óleo de alecrim Como preparar e aplicar: Misture os ingredientes e aplique no couro cabeludo. Deixe actuar durante cinco minutos. De seguida, cubra a cabeça com uma toalha quente para promover uma maior absorção. Deixe repousar por mais 15 a 20 minutos, depois lave o cabelo normalmente com champô e amaciador.

