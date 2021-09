IGAE suspende armazém a funcionar como discoteca clandestina, em Achada Grande Trás

A Inspeção Geral das Atividades Económicas (IGAE) anunciou hoje que no passado dia 11 de Setembro foi suspenso um armazém a funcionar como discoteca clandestina, em Achada Grande Trás, tendo sido detido um número significativo de menores de 18 anos.

Em comunicado, publicado no Facebook, a IGAE refere que a suspensão decorreu no âmbito das acções conjuntas de fiscalização com a Protecção Civil, Guarda Municipal e a Polícia Nacional.

A entidade garante ainda que vai continuar a trabalhar para combater as festas e discotecas clandestinas na cidade da Praia e outras ilhas.

Recorde-se que desde 30 de Julho, quando o país saiu da situação de calamidade para o estado de contingência, um conjunto de restrições foram levantadas passando a ser exigidos os testes ou certificados COVID-19 de vacinação para actividades de lazer.

Entretanto,apesar do levantamento das restrições as discotecas só deverão abrir a 1 de Outubro e também aí será obrigatória a apresentação do Certificado ou teste.