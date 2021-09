Ministro da Saúde inaugura Centro de Investigação Clínica e Inovação do HAN

O ministro da Saúde inaugurou hoje o Centro de Investigação Clínica e Inovação do Hospital Universitário Agostinho Neto que terá todo o programa ligado à telemedicina. O Centro está enquadrado num projecto de investigação da Saúde em Cabo Verde.

Em declarações à imprensa, Arlindo do Rosário afirmou que o projecto de investigação de Saúde em Cabo Verde será sustentado através de uma agenda que terá de ter um plano estratégico para ser implementado.

Nesse sentido, o governo conta com o apoio de organizações internacionais, das agências das Nações Unidas, nomeadamente da OMS.

“A assunção de uma agenda de investigação em Saúde em cabo Verde implicará também alocação de recursos internos, através do próprio Orçamento Geral do Estado. Mas, dizer também que neste momento a nível mundial existem redes, organizações importantes que estão interessadas nesta questão da investigação e eu acredito que com esta liderança da Direcção do Escritório Universitário HAN haverá também o estabelecimento de parcerias importantes nessa área”, declarou.

O ministro da Saúde disse acreditar que há espaço e ferramentas para o trabalho de investigação que pode ser feita na área de biomedicina, mas também na questão da gestão do sistema nacional de Saúde.

Ainda segundo o governante, no âmbito de política de governação digital da saúde, o Centro terá todo o programa ligado a telemedicina que implica também videoconferência, cujo sistemas que estão instalados no espaço.

Trata-se de equipamentos que permitirão a participação online de todos os profissionais de saúde nas diversas ilhas de Cabo Verde, mas também de ligação e discussão de casos e de temas importantes de Saúde com outras instituições nacionais e internacionais.

“Digamos que as condições serão criadas paulatinamente de uma forma sustentada e está integrado. O que se fez hoje foi um passo importante, ousado, mas que está alinhado com a política do governo no sentido de promoção da investigação, concretamente na área da Saúde”, frisou.

O Centro de Investigação Clínica e Inovação tem a missão de promover a investigação de qualidade, inovadora de forma sustentável e alinhada à ciência, promove acções de investigação em estreita articulação com as Comissões Técnicas Especializadas existentes.

Também tem como missão apoiar projectos de inovação no domínio da saúde tais como estádios pré-clínicos e clínicos até ao nível da comunidade, em parceria com as universidades, Ordens de Classes Profissionais, Instituto Nacional de Saúde Pública e os prestadores de cuidados de saúde, enquadrado nos objectivos da política nacional para a ciência e a tecnologia.