ARME vai premiar investigação científica

Para assinalar o terceiro aniversário, a Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME) lança, esta segunda-feira, 20, um prémio para galardoar o melhor trabalho científico sobre regulação. No programa há ainda um workshop sobre os “Impactos da pandemia Covid-19 – Perspectivas de Regulação”

Depois da cerimónia de abertura, presidida pelo presidente da ARME, Isaías Barreto, há a apresentação do prémio e do respectivo regulamento, que deverá contar com a presença do director-geral do Ensino Superior, Aquilino Varela.

De acordo a ARME, este prémio académico sobre “Regulação da Economia” inclui um certificado de mérito e um valor pecuniário de 250.000$00, e tem como meta promover o conhecimento e incentivar a investigação, além de distinguir o melhor trabalho académico e científico.

Já o workshop sobre “Impactos da pandemia Covid-19 – Perspectivas de Regulação” tem como objectivo esclarecer os consumidores sobre o papel que a ARME tem tido nesta fase de pandemia. “Os efeitos da pandemia no consumo dos combustíveis – Desafios Futuros”; “Eletricidade e Pandemia”, “As ações da ARME no Setor das Comunicações Eletrónicas face aos impactos da covid-19 – perspectiva da regulação” e “O consumo e a pandemia” são os temas que integram o programa.

A ARME nasceu da fusão entre ARE e ANAC (Decreto-lei nº 50/2018, de 20 de Setembro) e tem sob a sua alçada a regulação técnica e económica dos sectores das comunicações, energia, água e transportes coletivos urbanos e interurbanos de passageiros.