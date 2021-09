COVID-19: Há quatro concelhos com taxa de vacinação completa superior a 50%

Cerca de 30,8% da população elegível está completamente vacinada e 75,5% tem uma dose da vacina contra a COVID-19. Em Tarrafal de São Nicolau 60,3% dos adultos estão completamente vacinados, Paul 54%, Ribeira Grande em Santo Antão 60,3% e Sal 54%.

Os dados foram hoje avançados pelo director nacional da Saúde, Jorge Barreto, que afirmou que a expectativa é ter 70% da população elegível completamente vacinada até finais de Outubro.

Há 15 concelhos que ultrapassaram 70% da população adulta com pelo menos uma dose de vacina e ainda há sete concelhos com taxa de primeira dose inferior a 70%. São Santa Cruz com 64,5%, Mosteiros 63,2%, São Miguel 54,5%, Boa Vista 53,7%, São Salvador do Mundo 53,2%, Tarrafal de Santiago 50,3% e Santa Catarina de Santiago 49,6%.

“Já recebemos 615.050 doses de vacinas, que estão disponíveis e até o momento não há registo de sobressaltos maiores nas pessoas. O que tem ocorrido são as reacções esperadas às vacinas”, proferiu.

Jorge Barreto informou que há, neste momento, 22 pessoas que se encontram internadas nos hospitais e quatro estão em estado crítico. Dos que estão em estado crítico, três não estão vacinados e um tem uma dose da vacina. Em relação ao total de internados 14 não estão vacinados.

Aumento de óbitos em Setembro

“Em Setembro houve um aumento de óbitos em relação aos dois meses anteriores, por exemplo em Agosto houve 15 óbitos e em Setembro, até agora há 18 mortes, dos quais 12 não estavam vacinados”, disse o DNS.

De 13 a 19 de Setembro foram registados 9 óbitos, a maioria com idade superior a 60 anos. Cinco desses óbitos não estavam vacinados; dois tinham pelo menos uma dose da vacina, e dois estavam completamente vacinados, mas tinham outros problemas de saúde.

De 6 a 19 de Setembro foram analisadas 15.911 amostras, uma média de 1.137 diários. Dessas 1.166 resultaram positivo, uma média de 83 novos casos por dia e uma taxa de positividade de 7,3%.

Nos 14 dias anteriores, de 23 de Agosto a 15 de Setembro foram analisadas 19.119 amostras, uma média de 1.366 diários. Dessas 1.208 resultaram positivo, uma média de 86 novos casos por dia e uma taxa de positividade de 6,3%.

“Por esses indicadores podemos ver que ainda há identificação de casos, são muitos, embora parece haver uma tendência para uma situação estacionária, para abrandamento”, considerou Jorge Barreto.

A taxa de incidência a nível nacional é de 207 por 100 mil habitantes, nos 14 dias anteriores era de 214 por 100 mil habitantes e o RT é de 0.97.