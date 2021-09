Praia: Mulher morta à facada pelo companheiro na zona de Achada São Filipe

Uma mulher na casa dos 40 anos foi morta à facada esta manhã pelo companheiro, na zona de Cova Rodela, em Achada São Filipe, Cidade da Praia. Segundo os vizinhos, o homicídio foi consumado ao amanhecer.

As mesmas fontes indicaram que o casal se encontrava em “desavença” desde a noite de domingo, 19.

A vítima, chamada Mira, era enfermeira e trabalhava em São Salvador do Mundo, e o casal era o único ocupante da residência onde se deu o homicídio.

O agressor foi levado para o hospital por uma ambulância, “ensanguentado e com cortes no pescoço”.

As mesmas fontes disseram no local que, “ao que tudo indica”, depois de matar a mulher, o homem terá tentado o suicídio com um corte no pescoço.

A Policia Nacional tomou conta da ocorrência e já se encontra no local do crime.