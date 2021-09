SolAtlântico já tem autocarros reservados para a linha Novo Campus Universitário da Uni-CV

A administração da Empresa de Transporte Colectivo Urbano de Passageiros, SolAtlântico, já tem reservados quatro autocarros para a linha Novo Campus Universitário da Uni-CV/Unipiaget, pelo que aguarda pela colocação das baias para paragens para operar nesta nova linha.

O Administrador da empresa, Henrique Duarte, explicou à Inforpress que a empresa precisa de mais segurança, nomeadamente com a colocação das baias nas paragens dos autocarros, pelo que a linha 12 vai deixar de passar em frente à antiga instalação da UNICV no Palmarejo, em detrimento da linha 15.

Afiançou que há um ano a empresa teve algumas reuniões tripartidas envolvendo a SolAtlântico, a UNI-CV e a Câmara Municipal da Praia em que a administração da empresa de transportes deixou os requisitos mínimos para colocar os autocarros a circular nessa linha.

“Acontece que o processo ficou parado. Houve a mudança na Câmara e há alguns dias fomos contactados de novo porque a UNI-CV vai abrir as aulas a 01 de Outubro”, referiu, acrescentando que a SolAtlântico, enquanto mera operadora, aguarda pela devida autorização da Câmara Municipal da Praia para poder circular.

"Nós temos autocarros. Penso que a bola está do lado da UNI-CV. Em relação à câmara iremos formalizar um pedido de autorização de circulação”, explicitou Henrique Duarte.

A SolAtlântico labora no mercado de Transporte Colectivo Urbano de Passageiros, com uma frota constituída por 84 autocarros.

Localizado na zona do Palmarejo Grande, na Cidade da Praia, o novo campus da Uni-CV alberga 18 edifícios com capacidade para acolher 4.890 estudantes e 476 professores em cada período e ocupa uma área de 28.000 metros quadrados. A partir deste ano lectivo substitui o antigo Campus UNI-CV no Palmarejo.