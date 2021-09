COVID-19: Número de recuperados supera novas infecções

70 pessoas foram hoje dadas como recuperadas em Cabo Verde. Número de altas médica supera o de novas infecções (29).

Segundo o boletim epidemiológico de hoje os 29 casos de hoje foram detectados após a análise de 796 amostras.

Em Santiago as infecções foram diagnosticadas na Praia (3), Santa Catarina (2), São Salvador do Mundo (3), São Miguel (7), Santa Cruz (2) e São Lourenço dos Órgãos.

No Fogo foram detectados quatro casos, todos em São Filipe. Em São Vicente foi detectado apenas um caso enquanto em São Nicolau foram encontrados quatro casos, três em Ribeira Brava e um no Tarrafal de São Nicolau. No Maio foi detectado um caso.

Com esta actualização Cabo Verde "passa a contabilizar 581 casos ativos, 36560 casos recuperados, 336 óbitos, 15 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 37501 casos positivos acumulados".