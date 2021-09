INMG alerta para redução da visibilidade, resultante de areia e poeira na atmosfera

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) prevê, para as próximas 24 horas, uma redução da visibilidade, resultante de areia e poeira transportadas do Sahara e África Ocidental, em direcção ao Oceano Atlântico, com forte probabilidade de atingir o arquipélago.

Segundo um comunicado daquela instituição, espera-se uma diminuição gradual da visibilidade, podendo apresentar-se moderada ou má, e uma tendência para intensificação do vento e agravamento significativo do estado do mar a Noroeste/Norte/Nordeste do arquipélago.

“O aumento da concentração de poeiras na atmosfera reduz a qualidade do ar e pode afectar a saúde pública, bem como as actividades socioeconómicas nomeadamente, as operações aéreas e marítimas”, refere.

No mesmo comunicado, o INMG recorda que nos últimos dias, verificou-se no arquipélago a redução da visibilidade causadas pela presença de partículas na atmosfera.