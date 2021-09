EMPROFAC anuncia abastecimento de medicamentos para o tratamento da conjuntivite

A Empresa Nacional de Produtos Farmacêuticos (EMPROFAC) anunciou esta quinta-feira, num comunicado que o mercado nacional se encontra abastecido de medicamentos para o tratamento da conjuntivite.

Esse comunicado da EMPROFAC vem na sequência do surto de conjuntivite que se tem registado em Cabo Verde, com especial foco na cidade da Praia.

Segundo a EMPROFAC todas as medidas para o reforço do mercado nacional com os medicamentos para o tratamento da conjuntivite já foram tomadas de forma a garantir o abastecimento contínuo do mercado.

“Trata-se de uma doença propícia desta época de chuva, sujeita a disseminação, pelo que a EMPROFAC apela a cuidados de higiene, como o lavar as mãos com frequência ou desinfectá-las com álcool 70%, evitar mexer nos olhos e aglomerações, sem necessidade de isolamento”, lê-se no comunicado.

A conjuntivite é a inflamação da conjuntiva, ou seja, a parte superficial dos olhos, decorrente do contacto com vírus, bactérias ou, também, de alguma alergia.

Os primeiros sintomas e sinais são a vermelhidão na parte branca dos olhos, a comichão, sensibilidade à luz, inchaço das pálpebras, lacrimejamento e coceira.